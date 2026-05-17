タレントの成瀬いな（25）が17日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。アニメ「ふしぎなメルモ」のメルモちゃんのコスプレを披露した。「アニメクラシックスアニソンFireFES岡崎公演本日はありがとうございましたー」と、16日に愛知県岡崎市で開催されたイベントの来場者に感謝。メルモちゃんのコスプレ写真をアップし「アニソン×花火の迫力が本当に凄すぎて大興奮でした来てくださった皆さんありが