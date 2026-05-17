リンガーハットでは、2026年5月7日から「ぎょうざ増量キャンペーン」を実施しています。5個ごとに1個増量5月31日まで、リンガーハットのぎょうざが値段そのままで増量中です。ぎょうざ5個ごとに1個増量のサービスをしています。たとえば、ぎょうざを5個注文したら1個増量の6個に、15個注文すると3個増量の18個が食べられます。なお、「ぎょうざ3個」は対象外。テイクアウトの場合、「柚子こしょう」は付いていません。いつもよりお