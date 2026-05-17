SKY-HIが率いるBMSGの8人組ダンス＆ボーカルグループ、MAZZELが5月17日にデビュー3周年を迎えた。2023年1月に誕生までを追ったオーディションドキュメンタリー番組『MISSIONx2』がBMSG公式YouTubeチャンネルで配信スタート。KAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKIがメンバーに選出され、同年5月にシングル『Vivid』でデビューを飾った。ジャズとファンクの要