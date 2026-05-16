糖尿病を抱える患者さんにとって「歯科検診」はお口の健康を守るだけでなく、糖尿病の病状を安定させるうえでもメリットがあります。今回は糖尿病患者さんにおける歯科検診の重要性について、武部歯科医院の阿部先生に解説していただきました。 編集部 糖尿病になると、医科の先生からも「歯科検診」を強く推奨されると聞きます。それはなぜでしょうか？ 阿部先生 歯科検診は健康な方でも定期的に受けていただきたいの