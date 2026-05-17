開催：2026.5.17 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 0 - 6 [フィリーズ] MLBの試合が17日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとフィリーズが対戦した。 パイレーツの先発投手はバッバ・チャンドラー、対するフィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェスで試合は開始した。 1回表、3番 ブライス・ハーパー 5球目を打ってセンターへのス