開催：2026.5.17 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 13 - 3 [オリオールズ] MLBの試合が17日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとオリオールズが対戦した。 ナショナルズの先発投手はケード・カバリ、対するオリオールズの先発投手はクリス・バジットで試合は開始した。 2回裏、7番 キーバート・ルイーズ 2球目を打ってライトスタンドへの