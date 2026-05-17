日本人８選手が所属するシント＝トロイデンは、現地５月17日に行われたベルギーリーグのプレーオフ１第8節で、ゲントと対戦。１−１のドローに終わった。この試合で、開始早々にアクシデントが発生。敵陣ペナルティエリア内で、相手DF橋岡大樹と競り合ったMFの伊藤涼太郎が右足首付近を負傷。12分で交代を余儀なくされたのだ。日本の早朝、この悲報がもたらされると、SNS上では次のような声が上がった。 「これ大丈夫