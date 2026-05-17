3年目の度会（D）が好調をキープしている。前日16日の巨人戦では3安打を放ち、2試合連続で今季15度目の1試合複数安打を記録。佐藤輝（神）、西川（ロ）の14度を抑える両リーグ最多回数で、打率・328は佐藤輝の・363に次ぐセ・リーグ2位だ。今季の活躍もあって、プロ入り以来の通算安打数は172本（16日現在）となり、ヤクルトで94〜08年に活躍した父・博文さんの通算安打数173本まで、あと1本に迫った。通算12本塁打、62打点は