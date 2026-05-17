◇セ・リーグ阪神3─1広島（2026年5月16日甲子園）前夜に続き、9回の二盗に驚かされた。ただ今回の阪神は守っている側だった。完封ペースできていた先発・村上頌樹が坂倉将吾に適時打を浴びて3―1。なお2死一、三塁で村上降板、ラファエル・ドリスが救援登板した。同点の走者となる一塁には俊足の代走・辰見鴻之介が起用されていた。打者エレフリス・モンテロへの初球、「え？」と声が出た。ドリスは左足を高く上げて