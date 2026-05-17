16日（土）、大同生命SV.LEAGUE MENのチャンピオンシップ ファイナル GAME2が行われ、横浜アリーナにてサントリーサンバーズ大阪と大阪ブルテオンが対戦。大阪Ｂがセットカウント2-3で勝利し、勝負の行方はGAME3へともつれ込んだ。 そのGAME2で大阪Ｂのトーマス・サムエルボHCはミドルブロッカーに山内晶大に代えて西川馨太郎を先発で起用した。 敗れたGAME1はベンチから見ていた西川。大