16日の広島戦（甲子園）4回に佐藤輝の11号ソロが出た阪神は、今季開幕から甲子園開催の7カードすべてで本塁打を放ち、ファンを喜ばせている。これは21年の開幕11カード連続以来5年ぶり。ラッキーゾーン廃止の92年以降の最長は10年の開幕20カード連続がある。一方でこれまでに甲子園で出た11本の内訳は、佐藤輝の7本と森下の4本。チームの甲子園本塁打が10本を超えて、記録した打者が2人だけはフランチャイズ制の52年以降で初の