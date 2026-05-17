◇インターリーグホワイトソックス―カブス（2026年5月16日シカゴ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）は16日（日本時間17日）、同じシカゴに本拠を置くカブスとの「ウインディー・シティー・シリーズ」第2ラウンドに臨む。村上は「2番・一塁」、カブスの鈴木誠也外野手（31）は「5番・右翼」で先発出場する。試合前に取材に応じたウィル・ベナブル監督は、過去6試合ノーアーチの村上の状態について問われ「昨夜（1