タイの首都バンコクの中心部で16日、貨物列車とバスが衝突し、少なくとも8人が死亡しました。タイの地元当局によりますと、バンコク中心部で16日午後、貨物列車と路線バスが衝突しました。バスの乗客や運転手、少なくとも8人が死亡し、付近で巻き込まれた車やバイクに乗っていた人など、30人以上がけがをしたということです。現場の踏切遮断機は手動で開閉するタイプでしたが、当時は渋滞で事故にあったバスなどが線路上に止まって