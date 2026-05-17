お笑いタレント・小籔千豊（52）が16日深夜に放送されたMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜前0・28）に出演。知人の中で唯一、自身のことを「師匠」と呼ぶ人物の存在を明かした。今回は「小籔千豊崇拝バスツアー!ありがたいお言葉をいただいて幸せになろう、知らんけど」と題して放送された。小籔を熱狂的に慕う女優の本田望結、「蛙亭」イワクラ、timelesz・篠塚大輝の3人がゲストで出演した。その中で小籔は「知り