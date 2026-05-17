「失われた音楽」を演奏するピアノコンサート＝2026年2月、名古屋市市民団体「名古屋作曲の会」（名古屋市）が、戦争などで楽譜の所在が分からなくなった「失われた音楽」を復活させる取り組みをしている。楽譜を見つけ出して音源をユーチューブで公開し、2月にはピアノコンサートを催した。特別顧問の榊山大亮さん（47）は「不運にも埋もれてしまった曲の価値を正しく伝え直したい」と意気込む。（共同＝瀬尾遊）榊山さんのユ