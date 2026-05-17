全国的に気温が上がり、猛暑になることが予想されている今年の夏。「暑すぎて外に出るのがイヤ……」そんな日に頼りになるアイテムを【3COINS（スリーコインズ）】で発見しました。今回は、装着するだけで不快感を軽減できる「冷感パッド」をご紹介。帽子とリュックにつけられるタイプなので、夏のレジャーシーンにも重宝しそうです。 熱がこもる帽子の中もひんやり涼しく 【3COINS】「帽子用冷感パッ