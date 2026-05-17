一緒に長く過ごしていると、相手のことを「こういう人」と決めつけてしまうことがあります。些細な変化を見逃さないよう、心の奥にある本音に、いつでも耳を傾けたいものですね。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 当たり前だと思っていた姿 夫は昔から前向きで、滅多に弱音を吐かない人でした。どんなときも自信に満ちた、頼れる存在。私はいつしか、夫を「何があっても折れない心を持つ人」のように思っていまし