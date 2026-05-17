｢信用してしまった｣藤田文武・日本維新の会共同代表（45）の横で、口元を引き締めながら記念写真に納まる中年の男。一見、ツーショットをせがんだ支持者に見えるが――実はそんな穏やかな話ではない。関西地方に住む60代男性のＡさんが憤慨する。「この男を信じたばっかりに、老後の蓄えのほぼ全額に等しい4800万円を失いました。自宅の売却という最悪の事態を避けるため、還暦過ぎの老骨に鞭を打ってアルバイトを始めました……」