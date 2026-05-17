元アイドルグループ「少女隊」のミホこと、アーティストの藍田美豊が14日までに自身のインスタグラムを更新。「だいぶ髪が伸びました」と少しミディアムになったヘアスタイルを披露した。 【写真】一心同体、少女隊♪のころからさらに進化！ミホの現在も美しすぎる 藍田が少女隊でデビューしたのは1983年。完成された美しさに、ボーイッシュなショートヘアが印象的だったが「14歳の時にデビュ