アーセナルが来季の新ユニフォームを発表イングランド1部アーセナルは5月15日、2026-27シーズンの新ユニフォームを発表した。伝統の赤を基調とし、両袖が白となっているユニフォームがSNS上でも話題となっている。2026年はアーセナルの本拠地であるエミレーツ・スタジアムが開場して、20周年目を迎える。今回はその20周年を記念したデザインになっている。丸首が赤と黒の特徴的なデザインになっているが、クラブの公式HPでは「