マチ★アソビは徳島の街全体がアニメやゲームなどのエンタメコンテンツで染まる街ぐるみのエンタメイベントです。マチ★アソビの魅力のひとつがフードトラックや飲食ブースで、中には徳島名物を食べられるブースも存在します。マチ★アソビ vol.30の初日にはなると金時のクレープやすだちのソーダを提供する「FARMER'S KITCHEN MINORI」のフードトラックが来ていました。FARMER'S KITCHEN MINORI(@farmers_kitchen_minori)https://