中国の科学者らが、コケを使って砂漠の拡大を防ぐシステムを開発しました。砂にシアノバクテリアを定着させる方法で、既存の方法よりはるかに早く緑化を成し遂げられる可能性があるとのことです。Biological soil crust succession in deserts through a 59-year-long case study in China: How induced biological soil crust strategy accelerates desertification reversal from decades to years - ScienceDirecthttps://www.s