◆パ・リーグ楽天４―３ソフトバンク（１６日・楽天モバイル最強）楽天の古謝樹投手（２４）が１６日、ソフトバンク戦に先発し、６回７安打２失点で今季初勝利をマークした。７先発目で待望の白星。「野手、リリーフの皆さん、ファンの方も、ずっと応援してくださっていた。恩返しではないですけど、まず１勝ができた」と声を弾ませた。＊＊＊＊同学年のチームメートを思っての行動だった。初回のマウンドへ向かう古