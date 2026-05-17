9月に開幕する「アジア大会 愛知・名古屋」。今回注目する競技は、今大会から新種目に採用された自転車のBMXフリースタイルです。キャリア20年、岐阜が誇る世界のレジェンドに密着しました。 【写真を見る】｢みんな変な自転車、下手じゃんって…｣ 自作ジャンプ台で練習していた36歳レジェンドの“原点” ｢ドリームラン｣叶えるため車中泊で全国遠征 BMXフリースタイル【アジア大会 愛知･名古屋】 「一番はやっ