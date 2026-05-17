暑くなる時期が早まっているなどの影響で注目が高まる「冷奴」。味付きや専用の豆腐、専用調味料など続々登場しています。 【写真を見る】夏の長期化で「冷奴」が進化…“専用商品”も登場し味も食べ方もバリエーション豊富【THE TIME,】 種類も拡大「味も色々選べる」冷奴のお気に入りの食べ方を聞いてみると、実に様々。豆腐を常にストックしているという50代の女性は「キムチをのせたり、おつまみ感覚」でほぼ毎日食