〈「“痛い痛い！”と叫びながら死んだ」背骨が30センチ縮んだ被害者も…大企業の利益優先が招いた【富山県・イタイイタイ病】の悲劇（昭和46年の事件）〉から続く「売名行為はやめろ」「そんなことを言ったら米が売れなくなる」――。イタイイタイ病の原因が企業排水にあると突き止めた医師・萩野昇を待っていたのは、称賛ではなく激しい誹謗中傷だった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）脅迫、孤立、そして酒浸りの日々。