イージス艦より高いは流石に許容できない？アメリカ海軍は2026年5月9日、フリーダム級沿海域戦闘艦（LCS）の最終建造艦「クリーブランド」が、オハイオ州のノースコースト・ヤードに到着したと発表しました。【動画】横向きでド派手！ これが「クリーブランド」の進水式です同艦は、5月16日に行われるアメリカ建国250周年関連行事に合わせて就役式を実施する予定です。「クリーブランド」は、ロッキード・マーティンが設計を