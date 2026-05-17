お笑いコンビ「ＮＯＮＳＴＹＬＥ」の井上裕介が、美容施術をした様子を明かした。１７日までに自身のインスタグラムを更新し、「友達の美容クリニックへ行って来た！！」と書き出した井上は、「目元のクマとシワが気になったので、色々横文字カタカナの施術してもらった」とつづり、目元のビフォーアフター写真を公開。「本当に、いつもいつも助けてもらってる。」と感謝した。そして、「『肌育治療と熱治療を継続していた