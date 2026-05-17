元祖メガネっ娘アイドルとして注目を浴びたタレントの時東ぁみ（38）が17日までに自身のインスタグラムを更新。ミニキャミ＆ショートパンツ姿の家事ショットを公開した。「仕事前に絶対に家事を終わらせる！！気合いを入れるために証明としてここに記す！！（気合いが必要なほど溜め込むなよって話w）応援しててねー！！！」とつづり、ミニキャミ＆ショートパンツ姿の写真をアップ。ハッシュタグで「時東ぁみ」「家事」「頑