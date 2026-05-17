2023年4月1日に発足したこども家庭庁。2025年10月まで大臣を務めていた三原じゅん子氏が5月8日に配信された『ABEMA Prime』に登場し、これまでの政策や成果について言及。しかし、配信の中での三原氏の態度が物議を醸している。【写真】卑怯きわまりない…“敗北記念写真”で顔を隠す三原じゅん子氏こども家庭庁としての成果について言及した三原じゅん子この日、『こども家庭庁に「解体論」三原じゅん子前大臣が生反論！意義