初代タイガーマスクの佐山サトル（６８）が主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は１７日までに今月２７日に後楽園ホールで開催する「初代タイガーマスクストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３９ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＩＧＥＲＭＡＳＫ４５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙー佐山サトル５０周年記念大会ー」の追加対戦カードを発表した。参戦が決定していた４月２７日に７７歳を迎えた“喜寿になったテ