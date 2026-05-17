SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が17日までに自身のインスタグラムを更新。夏コレのホルターネックのミニ白ワンピ姿を披露した。「展示会1日目ありがとうございました」と、15日から東京・表参道で開催中のプロデュースするブランドのサマー・コレクションの来場者に感謝。ホルターネックのミニ丈の白ワンピース姿の写真をアップし「みんなと久しぶりに会えて幸せチャージみんな可愛くて愛おしかった」などと