意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「空き家問題」です。人口減少と都市の人口集中が原因。二地域居住に希望人口減少や都市部への人の集中などにより、全国で空き家問題が深刻になっています。2023年10月時点で、全国の空き家はおよそ900万戸。これは総住宅数の13.8％を占め、年々増え続けています。税制上、建物がある方が更地で持つよりも固定資産