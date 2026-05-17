今日17日は、高気圧に覆われて、全国的に晴れるでしょう。最高気温は九州から関東で30℃以上の真夏日になる所が多く、東京都心も今年初めての真夏日になる予想です。まだ暑さに慣れていない時期なので、こまめな水分補給やエアコンの使用など、熱中症対策を心がけてください。晴れて気温上昇九州〜東北は真夏のような暑さの所も今日17日は高気圧に覆われ、全国的に晴れるでしょう。沖縄と奄美も梅雨の中休みとなりそうです。北海