シンガー・ソングライターの前田琴音（27）が17日までに自身のインスタグラムを更新。カホン奏者＆ドラマーのゆきまちとの結婚を発表した。「いつも応援してくださるファンの皆様、関係者の皆様へ」として「この度、前田琴音はカホン奏者&ドラマーのゆきまちさんと結婚いたしました！」と報告。「活動初期から、アコースティックバンドでカホンサポートとして前田琴音バンドを支えてくれているゆきまちさん。夢を叶える