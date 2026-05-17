モデルでタレントの滝沢眞規子（４７）が、１７日までにＳＮＳを更新。自身のＹｏｕｔｕｂｅチャンネルに登場した人物を紹介し、話題になっている。自身のインスタグラムに「Ｙｏｕｔｕｂｅ公開しました」とつづり、昨年６月に解散した「ＴＯＫＩＯ」の元メンバー・長瀬智也とのツーショットを公開。この投稿にフォロワーからは「長瀬くんファンなのでとっても嬉しいコラボレーションで最高すぎました」「これは、、、、」「