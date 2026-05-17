海外では、夜に家へ入り込み、人を死に至らしめることもある“危険生物”として恐れられ、かつては「悪魔のしるし」とも考えられた生物とは――。自然の中には、人間の命を脅かす“危険生物”が数多く存在しています。しかし、人類は太古の昔から、そうした脅威と向き合いながら生き延びてきました。鋭い牙や爪、猛毒など、それぞれ異なる武器を持つ生き物たちに対し、人はどう対処してきたのでしょうか。本記事では、書籍『危険生