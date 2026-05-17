結成１６年以上のコンビがしのぎを削る漫才賞レース・フジテレビ系「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６グランプリファイナル」で優勝した「トット」の多田智佑、桑原雅人が１７日、俳優の谷原章介がメインキャスターを務める「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・午前７時）に生出演した。ベテラン漫才師たちが“セカンドチャンス”をつかむべく、真剣勝負に挑む大会「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ」。今年は史上最多と