今回は、反抗期の息子が謝罪してきた理由についてのエピソードを紹介します。あれだけ暴言を吐いていた息子が…「反抗期真っ只中の中3の息子は、私に暴言ばかり吐いてきて、しんどかったです。また、夫もモラハラ発言ばかりで、心身ともに限界寸前でした。そんなある日、息子と夫に『お前なんか母親失格だ！』と言われ、心が折れた私は、家を出て行くことにしたんです。息子と夫は家に残り、私は高校生の娘を連れてアパートで暮ら