NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第19回「過去からの刺客」は、慶を演じる吉岡里帆にとっての主役回だ。 参考：吉岡里帆が4年ぶりにどんぎつねに艶やかなノースリーブの黒ドレスで“けもみみ姿”を披露 吉岡は、池松壮亮が演じる豊臣秀吉をはじめ、寧々、直と同じタイミングで出演者発表会見が開かれたメインキャストだ。豊臣秀長（仲野太賀）の正妻として生涯をともに歩む慶を演じる吉岡は、映画『泣く子はいねぇ