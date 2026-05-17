開催：2026.5.17 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 4 - 2 [Dバックス] MLBの試合が17日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとDバックスが対戦した。 ロッキーズの先発投手は菅野智之、対するDバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲスで試合は開始した。 1回裏、3番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロ