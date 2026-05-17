この記事をまとめると ■かつての台北ではタクシー車両はほぼトヨタ・ウィッシュであった ■現在の台北ではRAV4やカローラクロスなどSUVのタクシーが急増している ■BEVタクシーやライドシェア事情にも台湾らしさが見えた ウィッシュばかりだった台湾のタクシー車両事情に異変 新型コロナウイルスの世界的な感染拡大以前の時期、初めて台湾最大都市である台北を訪れると、タクシー車両はほぼすべてトヨタ・ウィッシュであった。