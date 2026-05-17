本日5月17日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストに唐沢寿明、タイムマシーン3号が登場！オープニングトークでは、家族ぐるみで交流がある唐沢家と京本家の温泉旅行の話題に。唐沢から幼少期のおませな行動を暴露された京本大我には、メンバーが「何やってんだよ！」と総ツッコミ。一方、いつもはVTR出演のみのタイムマシーン3号は、今回初めて念願のセンター扉から登場し「スタジオってまぶしい