歌手で女優の鈴木愛理が、元マネージャーの“食べ方”に蛙化したエピソードを紹介した。【映像】「妖怪みたい」なパスタの食べ方テレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』が5月15日に放送。この日はMCを務める山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のほか、ゲストとして宇野実彩子(AAA)、奥田修二(ガクテンソク)が登場した。番組では「大ピンチをチャンスに変えろ！」をテーマに“あざとリカバリー術”に