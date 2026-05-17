カンヌ国際映画祭で16日、最高賞パルムドール候補である是枝裕和監督の「箱の中の羊」が公式上映され、主演の綾瀬はるかさん、千鳥の大悟さんらが会場を沸かせました。カンヌ国際映画祭で16日、最高賞「パルムドール」を競うコンペティション部門で、是枝裕和監督の「箱の中の羊」が公式上映されました。映画は、大悟さんと綾瀬さん演じる夫婦が、亡くなった息子と同じ姿の“ヒューマノイド”を迎え入れる物語です。上映後、会場は