◇プロ野球セ・リーグ 中日 8-0 ヤクルト（16日、バンテリンドーム）ヤクルトとの2戦目では、投打かみ合う完封勝利とした中日。試合後のお立ち台には、5打点をあげる活躍を見せた村松開人選手が登場しました。初回からフェンス直撃のタイムリー3塁打を放ち、第2打席では2ランホームランも記録。残すは2塁打と単打のみと“サイクルヒット”達成への期待が高まります。そんな中、7回に迎えた第4打席では2塁打を記録。選手の間でも「(