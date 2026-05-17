＜大相撲五月場所＞◇七日目◇16日◇東京・両国国技館【映像】館内が騒然となった「まさかのオチ」取組直後の軍配で館内が一時、騒然。土俵際、一方の力士が相手を力強く押し出したかに見えたが、行司が軍配を上げたのは、押し出された側の力士。この一瞬の判断に客席から「えぇ？」「おぉ」と戸惑いのざわめきが起こった。一体、何が起こっていたのか――。異例の結末を迎えたのは、十両八枚目・湘南乃海（高田川）と十両十枚