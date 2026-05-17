カンヌ国際映画祭で「箱の中の羊」の公式上映後、取材に応じる（左から）是枝裕和監督、綾瀬はるかさんら＝16日、フランス・カンヌ（共同）【カンヌ共同】フランスで開催中の第79回カンヌ国際映画祭で16日、最高賞「パルムドール」などを競うコンペティション部門に選出された是枝裕和監督の「箱の中の羊」が公式上映された。主演した俳優の綾瀬はるかさん、お笑いコンビ「千鳥」の大悟さんらも会場を訪れ、上映後に大きな拍手と