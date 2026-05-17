インスタグラムを更新バレーボール女子日本代表の宮部藍梨が15日、自身のSNSを更新。ヴィクトリーナ姫路からの退団を発表した3日後、“モデルショット”を披露し、ファンの反響を呼んでいる。普段のコート上で見せる姿とは全く異なる装いだ。上品なベージュのタートルネックセーターに身を包み、首元にはピンクとゴールドのスタイリッシュなヘッドホンをかけている。高くまとめ上げたヘアスタイルでポーズを決めた。宮部は自