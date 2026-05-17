世界的トップモデル、ジジ・ハディッドが、先日開催されたファッション界最大のイベント『メットガラ』で使用したファンデが話題になっています。 注目されているのは、ジジを担当する有名メイクアップアーティストのPatrick Ta（パトリック・タ）が紹介した、メイベリン ニューヨークの「Lifter Plump Glow Foundation」。 2026年のメットガラでジジのメイクに使用されたアイテムのひとつとされており、